Bogdanović ponovo na parketu, Lejkerski moći i bez Dončića

Iako su u meč protiv Sakramenta ušli bez povređenih zvezda Lebrona Džejmsa i Luke Dončića, Los Anđeles Lejkersi slavili su protiv Sakrementa 127:120.

Heroj večeri bio je Ostin Rivs, koji je odigrao partiju karijere – ubacio je neverovatnih 51 poen, uz 11 skokova i devet asistencija. Njegov šuterski šou nosio je Lejkerse u ključnim momentima, pa se izostanak najzvučnijih imena gotovo nije osetio. Podršku mu je pružio Diandre Ejton sa 22 poena i 15 skokova, dok su Kingsi, uprkos 32 poena Levina, morali da priznaju poraz. Inače, Zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, biće van terena najmanje sedam dana zbog