Grobari od sinoć čekaju ove vesti: Evo kakvo je stanje Parkera i Pokuševskog!

Evo najnovijih informacija! Trener Partizana, Željko Obradović zabrinuo je Grobare nakon pobede u četvrtom kolu ABA lige, otkrivši da, pored Aleksja Pokuševskog, zdravstvene probleme ima i Džabari Parker.

Tokom treće četvrtine, Pokuševski je dobio udarac u glavu i nije se vraćao na teren, dok je Džabari Parker u finišu meča povredio prst na ruci. “Pokuševski nije mogao da igra nakon udarca, a Džabari ne izgleda dobro. Videćemo šta je u pitanju. Šejk Milton je u procesu oporavka, sve to ide sport u smislu da ne želimo da rizikujemo. Kad bude potpuno zdrav počeće eventualno da trči i da radi košarkaški trening.” kako se povredio ovde? pic.twitter.com/pt85zY52A6 — a