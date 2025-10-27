Grobari od sinoć čekaju ove vesti: Evo kakvo je stanje Parkera i Pokuševskog!

Hot sport pre 5 sati
Grobari od sinoć čekaju ove vesti: Evo kakvo je stanje Parkera i Pokuševskog!

Evo najnovijih informacija! Trener Partizana, Željko Obradović zabrinuo je Grobare nakon pobede u četvrtom kolu ABA lige, otkrivši da, pored Aleksja Pokuševskog, zdravstvene probleme ima i Džabari Parker.

Tokom treće četvrtine, Pokuševski je dobio udarac u glavu i nije se vraćao na teren, dok je Džabari Parker u finišu meča povredio prst na ruci. “Pokuševski nije mogao da igra nakon udarca, a Džabari ne izgleda dobro. Videćemo šta je u pitanju. Šejk Milton je u procesu oporavka, sve to ide sport u smislu da ne želimo da rizikujemo. Kad bude potpuno zdrav počeće eventualno da trči i da radi košarkaški trening.” kako se povredio ovde? pic.twitter.com/pt85zY52A6 — a
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Taliska ušao u 81. minutu i pokazao dve majstorije

(VIDEO) Taliska ušao u 81. minutu i pokazao dve majstorije

Sport klub pre 5 minuta
Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda

Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda

RTV pre 36 minuta
Poznato stanje džabarija Parkera: Evo kako izgleda prst koji je povredio! (video)

Poznato stanje džabarija Parkera: Evo kako izgleda prst koji je povredio! (video)

Kurir pre 4 sati
Crno-beli imaju podršku u Bugarskoj: Navijači CSKA Sofije na meču Hapoela i Partizana

Crno-beli imaju podršku u Bugarskoj: Navijači CSKA Sofije na meču Hapoela i Partizana

Euronews pre 4 sati
Neće biti "grobara" ali će biti "bratskih" bugara: Partizan će imati veliku podršku protiv Hapoela u Sofiji

Neće biti "grobara" ali će biti "bratskih" bugara: Partizan će imati veliku podršku protiv Hapoela u Sofiji

Večernje novosti pre 4 sati
Podrška za Partizan u Sofiji: Bugari uz „braću iz Beograda“

Podrška za Partizan u Sofiji: Bugari uz „braću iz Beograda“

Sport klub pre 4 sati
Ni Finci ne hvale Murinena kao španski ''Mundo Deportivo''!

Ni Finci ne hvale Murinena kao španski ''Mundo Deportivo''!

Sportske.net pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobariŽeljko ObradovićTwitterABA liga

Regioni, najnovije vesti »

Užice se ne smiruje: Poreski inspektori maltretirali aktivistu, građani se okupili ispred njegove radnje i oterali ih VIDEO

Užice se ne smiruje: Poreski inspektori maltretirali aktivistu, građani se okupili ispred njegove radnje i oterali ih VIDEO

Nova pre 10 minuta
Maturanti Prve gimnazije pozivaju u šetnju u utorak

Maturanti Prve gimnazije pozivaju u šetnju u utorak

Ritam grada Kg pre 5 minuta
Odeljenje neonatologije dobilo iNO aparat: Da prevremeno rođene bebe što pre porastu

Odeljenje neonatologije dobilo iNO aparat: Da prevremeno rođene bebe što pre porastu

Kragujevačke pre 11 minuta
(VIDEO) Taliska ušao u 81. minutu i pokazao dve majstorije

(VIDEO) Taliska ušao u 81. minutu i pokazao dve majstorije

Sport klub pre 5 minuta
Zašto su privedene desetine Turaka i Azerbejdžanaca u Crnoj Gori

Zašto su privedene desetine Turaka i Azerbejdžanaca u Crnoj Gori

BBC News pre 31 minuta