Cg: U Podgorici uništen lokal u vlasništvu državljanina Turske

Na Bulevaru Ivana Crnojevića sinoć je uništen lokal u vlasništvu državljanina Turske, a policija se još nije oglasila o ovom inciedentu da, kako se pretpostavlja, ne bi uznemirila javnost nakon incidenta na Zabjelu proteklog vikenda.

Fotografije uništenje radnje objavljene su na Fejsbuk stranici Oči Podgorice, na kojima se vide polomljeni izlozi lokala, koji je zapaljen, a najviše je stradala kuhinja. Pretpostavlja se da je ovaj objekat uništen u neredima koji su se dogodili tokom vikenda na podgoričkom Zabjelu, pše portal Dan. Podgorička policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana Y.G. (31) i državljanina Turske N.D. (54), osumnjičene da su pre dve noći u podgoričkom naselju Zabelo naneli
