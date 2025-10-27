Kralj Jordana za BBC: Niko ne želi da šalje vojsku da sa oružjem patrolira po Gazi

Jordanski kralj Abdulah rekao je za BBC da bi razne zemlje odbile zahtev da "sprovode" mir u Gazi ako budu raspoređene u skladu sa Trampovim planom prekida vatre.

Prema planu američkog predsednika Trampa od 20 tačaka, arapske države i međunarodni trebalo bi da angažuju stabilizacione snage koje će "obučavati i pružati podršku proverenim palestinskim policijskim jedinicama u Gazi i konsultovaće se sa Jordanom i Egiptom koji imaju bogato iskustvo u ovoj oblasti". Hamas treba da se razoruža i odustane od političke kontrole nad teritorijom. "Koji je mandat bezbednosnih snaga unutar Gaze? I nadamo se da su to snage za