Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda

RTV pre 55 minuta  |  Tanjug
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda

INGLVUD - Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su danas na svom terenu u Inglvudu ekipu Portlanda rezultatom 114:107 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi LA Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, 10 skokova i četiri asistencije. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je postigao 21 poen uz osam skokova i tri asistencije, dok je Džejms Harden ubacio 20 poena i imao 13 asistencija i šest uhvaćenih lopti. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je protiv Portlanda prvi meč za LA Kliperse u novoj sezoni, a za nešto manje od 24 minuta na terenu zabeležio je pet skokova i jednu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kragujevčanke superiornom igrom do novih bodova

Kragujevčanke superiornom igrom do novih bodova

Veliki park pre 32 minuta
Višestruki šampion prejak za Radnički

Višestruki šampion prejak za Radnički

Veliki park pre 16 minuta
Rukomet: Višestruki šampion prejak za Radnički

Rukomet: Višestruki šampion prejak za Radnički

Kragujevačke pre 31 minuta
Rukomet: Žrk Radnički slavio na gostovanju

Rukomet: Žrk Radnički slavio na gostovanju

Kragujevačke pre 31 minuta
Partizan se lako izborio sa Borcem

Partizan se lako izborio sa Borcem

Vesti online pre 46 minuta
Partizan savladao Borac u ABA ligi OBRADOVIĆ: Odigrali smo korektno, Pokuševski i Parker povređeni

Partizan savladao Borac u ABA ligi OBRADOVIĆ: Odigrali smo korektno, Pokuševski i Parker povređeni

Ozon press pre 1 sat
Nba liga: Vukčević postigao šest poena za Vašington, Jović ubacio šest poena za Majami, Bogdanović bez poena za Kliperse

Nba liga: Vukčević postigao šest poena za Vašington, Jović ubacio šest poena za Majami, Bogdanović bez poena za Kliperse

Dnevnik pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan BogdanovićPortland

Regioni, najnovije vesti »

Bez najave otkaza: 270 radnika danskog „Kentaura“ u Vranju ostalo bez posla

Bez najave otkaza: 270 radnika danskog „Kentaura“ u Vranju ostalo bez posla

OK radio pre 15 minuta
Borski karatisti Sureido Dojo uspešni na Evropskom šampionatu u Kraljevu. Milica Rovčanin zasijala zlatom

Borski karatisti Sureido Dojo uspešni na Evropskom šampionatu u Kraljevu. Milica Rovčanin zasijala zlatom

Ist media pre 15 minuta
[VIDEO] Bez pardona! Dejan Krstić i Miladin Krstić iz GG „Ujedinjeni za spas Zaječara“

[VIDEO] Bez pardona! Dejan Krstić i Miladin Krstić iz GG „Ujedinjeni za spas Zaječara“

Ist media pre 25 minuta
Kako sprečiti tamnjenje srebrnog nakita i održati njegov sjaj

Kako sprečiti tamnjenje srebrnog nakita i održati njegov sjaj

Glas Šumadije pre 16 minuta
Nakon pola veka nova spoljašnja stolarija na Ekonomskoj školi (FOTO)

Nakon pola veka nova spoljašnja stolarija na Ekonomskoj školi (FOTO)

InfoKG pre 16 minuta