Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda

INGLVUD - Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su danas na svom terenu u Inglvudu ekipu Portlanda rezultatom 114:107 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi LA Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, 10 skokova i četiri asistencije. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je postigao 21 poen uz osam skokova i tri asistencije, dok je Džejms Harden ubacio 20 poena i imao 13 asistencija i šest uhvaćenih lopti. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je protiv Portlanda prvi meč za LA Kliperse u novoj sezoni, a za nešto manje od 24 minuta na terenu zabeležio je pet skokova i jednu