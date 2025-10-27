VJT uputilo TOK slučaj protiv Vladana A. na ocenu nadležnosti za terorizam

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
VJT uputilo TOK slučaj protiv Vladana A. na ocenu nadležnosti za terorizam

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu dostavilo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na ocenu nadležnosti slučaj protiv Vladana A. (70), koji je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

"Predmet protiv Vladana A. upućen je na ocenu JTOK da li se u radnjama osumnjičenog eventualno stiču elementi krivičnog dela terorizam ili drugog krivičnog dela iz nadležnosti JTOK, imajući u vidu sve okolnosti izvršenja krivičnog dela", precizirali su za Tanjug iz VJT u Beogradu. Iz tog tužilaštva ukazuju da je mesto izvršenja krivičnog dela - centar grada, te da je u prepodnevnim satima, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije i u blizini ostalih državnih
