Ni Finci ne hvale Murinena kao španski ''Mundo Deportivo''!

Partizan je sinoć upisao i četvrti trijumf u AdmiralBet ABA ligi ove sezone, u ''Beogradskoj areni'' je savladana ekipa čačanskog Borca sa 85:74, a trener Željko Obradović je u ovom meču pružio nešto veću priliku mladim igračima da se nametnu.

Među njima je bio i 18-godišnji finski reprezentativac Mika Murinen, koji je za 13 minuta u igri upisao četiri poena i šest skokova, uz 2/3 za dva i 0/2 za tri poena. Igrao bi Murinen verovatno i duže da nije već u trećoj deonici napravio pet prekršaja. Dan posle ovog meča, španski '' Mundo Deportivo'' objavio je - hvalospeve o Murinenovoj igri, iako ono što on pokazuje od dolaska u Partizan nije ni blizu njegovih partija koje smo letos gledali na Evrobasketu.