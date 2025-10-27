Zagrevanje za duplo kolo

Borac sa 10 igrača nemoćan protiv crno-belih, Željko Obradović odmorio lidere pred evroligaške mečeve

Mečevi ABA lige prava su prilika da navijači svedoče karakteru voljene ekipe. Srećom po crno-belu javnost, Partizan je sinoć dobio prelaznu ocenu! Savladavši Borac u Beogradskoj areni (85:74), Parni valjak je nastavio stoprocentni niz u regionalnom prvenstvu i možda bitnije – napravio odličnu uvertiru pred duplo evroligaško kolo odmorivši lidere. Naravno, Čačani nisu bili dostojan rival Beograđanima, posmatrajući suvi kvalitet i činjenicu da su u prestonicu stigli