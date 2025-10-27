Zagrevanje za duplo kolo

Sportski žurnal pre 26 minuta
Zagrevanje za duplo kolo

Borac sa 10 igrača nemoćan protiv crno-belih, Željko Obradović odmorio lidere pred evroligaške mečeve

Mečevi ABA lige prava su prilika da navijači svedoče karakteru voljene ekipe. Srećom po crno-belu javnost, Partizan je sinoć dobio prelaznu ocenu! Savladavši Borac u Beogradskoj areni (85:74), Parni valjak je nastavio stoprocentni niz u regionalnom prvenstvu i možda bitnije – napravio odličnu uvertiru pred duplo evroligaško kolo odmorivši lidere. Naravno, Čačani nisu bili dostojan rival Beograđanima, posmatrajući suvi kvalitet i činjenicu da su u prestonicu stigli
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Tajrik Džons postigao jedan od najčudnijih poena ove sezone (VIDEO)

Tajrik Džons postigao jedan od najčudnijih poena ove sezone (VIDEO)

Danas pre 6 sati
ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićČačakSuvi DoBeogradska ArenaParni valjakABA liga

Sport, najnovije vesti »

Hrvatski trener ušao u rat sa svojim golmanom: "Njegov posao je da brani i manje priča"

Hrvatski trener ušao u rat sa svojim golmanom: "Njegov posao je da brani i manje priča"

Kurir pre 0 minuta
"Lako je sedeti ispred televizora i slušati..." Čuveni sportista započeo novu karijeru: "To je doživljaj!"

"Lako je sedeti ispred televizora i slušati..." Čuveni sportista započeo novu karijeru: "To je doživljaj!"

Kurir pre 46 minuta
"Vučića" ujeda sve redom: Roma pobedila Sasuolo i vratila se na deobu prvog mesta

"Vučića" ujeda sve redom: Roma pobedila Sasuolo i vratila se na deobu prvog mesta

Kurir pre 6 minuta
Zagrevanje za duplo kolo

Zagrevanje za duplo kolo

Sportski žurnal pre 26 minuta
Preslišao Fokinu u finalu i podigao trofej! Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri

Preslišao Fokinu u finalu i podigao trofej! Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri

Kurir pre 46 minuta