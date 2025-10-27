SPC i vernici slave praznik posvećen Svetoj Petki, zaštitnici žena, majki i porodilja

Sputnik pre 50 minuta
SPC i vernici slave praznik posvećen Svetoj Petki, zaštitnici žena, majki i porodilja

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Svetiteljka uživa veliko poštovanje, ne samo u našem narodu, već i kod drugih pravoslavnih naroda, pa i pripadnika drugih vera. Posvećeni su joj brojni srpski hramovi, a slavi se i kao krsna slava.

Sveta Petka rođena je krajem desetog veka u Vizantiji, u gradu Epivatu, u imućnoj i pobožnoj porodici. Imala je brata Jevtimija, koji se veoma mlad zamonašio i kasnije postao episkop maditski. Posle smrti roditelja, podelila je svoje bogatstvo sirotinji i zamonašila se u Crkvi Svete Sofije u Carigradu, gde je dobila ime Paraskeva. Prema predanju, mnoge godine provela je u pustinji, u postu i molitvi i usamljeničkom životu. Predanje dalje kaže da joj se u snu javio
