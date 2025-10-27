Vlahović i Kostić ostali bez trenera: Porazi skupo koštali Hrvata

Sputnik pre 3 minuta
Vlahović i Kostić ostali bez trenera: Porazi skupo koštali Hrvata

Igor Tudor, hrvatski fudbalski stručnjak, dobio je otkaz na mestu trenera Juventusa za koji nastupaju Dušan Vlahović i Filip Kostić, srpski reprezentativci.

Posle četvrtog uzastopnog meča u kom Juvetus nije postigao nijedan pogodak, čelnici „stare dame“ reagovali su otkazom koji je uručen Igoru Tudoru. Mesec dana Juventus čeka gol u Seriji A, a čak i onda kada ih postigne, kao protiv Viljareala u Ligi šampiona, to nije dovoljno za pobedu. Posle poraza od Lacija (1:0) Igor Tudor kritikovao je napadače među kojima je i Dušan Vlahović, ali u Juventusu izgleda veći problem ipak vide u treneru nego u igračima. Tudor je
