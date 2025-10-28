UŽIVO Zvezdina peta pobeda u nizu; Moneke: "Nešto najlepše što čovek može da oseti"; Obradović: "Zaslužili smo pobedu"

Košarkaši Crvene zvezde u sedmom kolu Evrolige na svom terenu savladali su ekipu Asvela sa 79:65.

U ekipi Saše Obradovića istakao se Čima Moneke sa 24 poena, dok su Ognjen Dobrić i Sami Odželej upisali po 11 poena. Ovo je bila peta pobeda u nizu za Crvenu zvezdu, koja je sada na učinku od pet trijumfa i dva poraza. U narendom kolu crveno-beli kao gosti će igrati protiv Makabija u dvorani Aleksandar Nikolić. Kompletan tok meča iz Beogradske Arene možete pratiti putem našeg LAJV BLOGA.