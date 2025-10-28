BBC vesti na srpskom

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studenti iz više kolona pešice idu do Novog Sada na godišnjicu tragedije na železničkoj stanici. BBC je pripremio interaktivnu mapu gradova koje studenti prelaze.

BBC News pre 44 minuta
novopazarski studenti u Obrenovcu
Novopazarski studenti ulaze u Obrenovac

Višemesečne studentske proteste u Srbiji, inicirane novosadskom tragedijom 1. novembra 2024, obeležila su i maratonska pešačenja po više desetina kilometara.

'Nogu su povukli' studenti Beogradskog univerziteta, koji su prvi pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada, krajem januara i početkom februara ove godine.

I na godišnjicu obeležavanja tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, a još jedna devojka teško povređena, studenti iz raznih mesta u Srbiji idu pešice do drugog najvećeg grada u zemlji.

Na put ka Novom Sadu prva se uputila grupa iz Novog Pazara, koja je krenula na protestno pešačenje 16. oktobra.

Nedelju dana kasnije, iz ovog grada ali i iz Čačka krenuli su i drugi studenti.

Njima su se potom pridružile i kolege iz Vršca.

Najavljeno je da će iz još nekih gradova, poput Beograda i Subotice, na komemorativni skup u Novom Sadu doći još nekoliko kolona.

Studenti iz Srbije, koji su pokrenuli proteste tražeći odgovornost za pad nadstrešnice, ali i odlučnu borbu protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava, vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara.

BBC na srpskom je pripremio interaktivnu mapu praćenja studentskih kolona ka Novom Sadu, koja će dnevno biti ažurirana.

studenti u šetnji ka Ubu
Novopazarci: Pešačenje od 400 kilometara

Studenti iz Novog Pazara, studenti iz novog pazara koji pešače do Novog Sada, studentsko pešačenje iz Novog Pazara do Novog Sada
Grupa studenata koja je iz Novog Pazara pešice krenula ka Novom Sadu - fotoreporter Rojtersa snimio ih je na planini Divčibare

Grupa studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) već nekoliko dana pešači do Novog Sada, spremni da pređu 400 kilometara.

Akciju su nazvali „16 dana za 16 žrtava", aludirajući na to koliko će dugo pešačiti.

Plan je da dnevno prelaze između 20 i 25 kilometara, ali se može desiti i da neke dnevne rute iznose i po 30 kilometara, kažu.

Do sada su između ostalog prošli Rašku, Ušću, Maglič, Kraljevo, Mrčajevce, Divčibare, Ub, Obrenovac, a jednu noć su proveli u konaku manastiru Studenica.

Sledećeg jutra doručak im je u manastiru spremljen po muslimanskim običajima, objavili su studenti, uz zahvalnicu manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu.

U Čačku, u koji su stigli 21. oktobra, priređen im je veliki doček, kao i u Valjevu i drugim mestima par dana kasnije.

Šetaju kako bi „pokazali solidarnost, ali i skrenuli pažnju na ozbiljnu borbu sa režimom", koji studenti optužuju za korupciju.

studenti iz novog pazara, studentsko pešačenje iz Novog Pazara, momci i devojke sede ispred zida na kojem su grafiti ustaše i teroristi
Studenti sede ispred zida na kojem su grafiti 'ustaše' i 'teroristi', kako ih predstavnici vlasti mesecima nazivaju, tvrdeći - bez dokaza - da su 'neprijatelji države'

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NOVOPAZARSKIH STUDENATA

Novopazarski studenti u Obrenovcu
Novopazarski studenti u Obrenovcu
Novopazarski studenti u Obrenovcu
Kolona nadomak Obrenovca 12. dana pešačenja
Novopazarski studenti hodaju ka Ubu
Kiša je pratila novopazarsku kolonu na putu od Valjeva do Uba
Studenti iz Novog Pazara, studenti iz novog pazara koji pešače do Novog Sada, studentsko pešačenje iz Novog Pazara do Novog Sada
Novopazarski studenti stigli su na Divčibare pošto su prešli najtežu deonicu puta
Studenti iz Novog Pazara, studenti iz novog pazara koji pešače do Novog Sada, studentsko pešačenje iz Novog Pazara do Novog Sada, grupa momaka se moli u šumi po muslimanskim običajima
Molitva grupe momaka iz Novog Pazara u šumi na Dibvičarama
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Nadomak Čačka ljudi su izlazili na ulicu da ih pozdrave
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Studenti iz Novog Pazara nedaleko od Čačka
Doček novopazarskih studenata u Čačku
Doček novopazarskih studenata u Čačku

Policijski pretres pred Kosjerićem

Dok pešače, studenti iz Novog Pazara nemaju policijsku pratnju.

Pred ulazak u Kosjerić, gradić na zapadu Srbije, zaustavila ih je policija, pretresajući automobile koji ih prate.

U jednom od vozila, policija je pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Protiv vozača biće podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o oružju i municiji. Posle izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje, dodaje se.

Studenti su policijsko zaustavljanje nazvali „ciljanom uzurpacijom i usporavanjem".

studenti iz novog pazara, studentsko pešačenje iz novog pazara, policija pretresa vozila u pratnji novopazarskih studenata ispred kosjerića
Policija pretresa vozila u pratnji novopazarskih studenata ispred Kosjerića

Iz Novog Pazara je 24. oktobra pešice ka Novom Sadu krenula još jedna grupa mladih okupljeni oko inicijative sandžačkog Centra za demokratiju.

mladi koji pešače iz Novog Pazara ka Novom Sadu
mladi koji pešače iz Novog Pazara ka Novom Sadu
Razgovor sa policijom pred početak protestnog pešačenja

Pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, u novembru 2024, bila je okidač za antivladine proteste, koji su se omasovili kada su im se pridružili studenti fakulteta širom zemlje i mnogi njihovi profesori.

Upravo su razne platforme društvenih mreža bile jedan od stubova organizovanja mladih i širenja informacija i poruka.

Nikada ranije nije organizovan toliki studentski protest, odnosno blokade rada fakulteta, koje su potpuno paralisale visokoobrazovni sistem u zemlji, i prelile se i na veliki broj srednjih škola.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, normalan i samostalan rad pravosuđa, i stalno isticanje korupcije kao jedan od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

Potom su studenti izneli novi zahtev - da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, što se do danas nije dogodilo.

Čačani: Rani polazak na sedmodnevni put

studenti iz Čačka pešače ka Novom Sadu
Kolona studenata iz Čačka

Iz Čačka izveštava BBC novinar Grujica Andrić

Studenti više fakulteta krenuli su 25. oktobra na put iz Čačka do 240 kilometara udaljenog Novog Sada.

Njima bi trebalo da se pridruže i ljudi iz drugih gradova kroz koje će prolaziti, tako da očekuju da će na kraju u koloni biti oko 400 pešaka.

„Želimo da pokažemo da nismo zaboravili na žrtve i da nastavljamo borbu", rekao je Marko Mitrović, student Fakulteta tehničkih nauka, za BBC na srpskom.

On je do sada učestvovao u svim studentskim šetnjama kroz Srbiju i posle godinu dana ima utisak da se „Srbija promenila" i da su su „neki ljudi koji su podržavali sadašnju vlast promenili mišljenje".

Prvi dan puta, kolona iz Čačka završila je u 30-ak kilometara udaljenoj Požegi.

Sledeća stanica bila je u Kosjeriću, gde su dočekani uz vatromet, bakljadu i povike "Pumpaj", a potom Valjevo.

Pogledajte BBC video iz Čačka

studenti iz Čačka kreću ka Novom Sadu
Opremljeni zastavama, ali i kišobranima i kabanicama, studenti iz Čačka krenuli su ka Novom Sadu 25. oktobra ujutru
studenti iz Čačka koji pešače do Novog Sada
kvad ukrašen simbolima Čačka
