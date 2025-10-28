Kolaps u Beogradu, kolone vozila na sve strane: Zbog pucanja vodovodne cevi, izmenjeno nekoliko autobuskih linija (foto)

Kurir pre 2 sata
Kolaps u Beogradu, kolone vozila na sve strane: Zbog pucanja vodovodne cevi, izmenjeno nekoliko autobuskih linija (foto)
Autobuske linije 15, 45, 81, 81L i 85 saobraćaju jutros izmenjenom trasom zbog pucanja vodovodne cevi u Vrtlarskoj ulici kod KBC Zemun, kažu iz GSP. Nadležne službe rade na sanaciji problema. Kolone vozila formirale su se već na Gazeli u smeru ka gradu, a isti slučaj je i na Pančevačkom i Plavom mostu. Kolaps je i kod Autokomande. Saobraćaj je pojačan i na moto-putu ka Novom Beogradu.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kolaps u saobraćaju: Vozila u Beogradu stoje u kolonama, najgore je na Autokomandi

Kolaps u saobraćaju: Vozila u Beogradu stoje u kolonama, najgore je na Autokomandi

Euronews pre 21 minuta
Pukla vodovodna cev u Beogradu: Menja se nekoliko autobuskih linija

Pukla vodovodna cev u Beogradu: Menja se nekoliko autobuskih linija

B92 pre 1 sat
Beograd u gužvama od ranog jutra: Na ovim putnim pravcima saobraćaj bukvalno stoji

Beograd u gužvama od ranog jutra: Na ovim putnim pravcima saobraćaj bukvalno stoji

Nova pre 2 sata
Vanredna izmena prevoza u Beogradu: Evo koje autobuske linije menjaju trasu, i zašto

Vanredna izmena prevoza u Beogradu: Evo koje autobuske linije menjaju trasu, i zašto

Blic pre 2 sata
(Mapa) jutarnji špic paralisao Beograd: Preko Gazele se putuje skoro sat vremena: Evo koje su deonice još kritične

(Mapa) jutarnji špic paralisao Beograd: Preko Gazele se putuje skoro sat vremena: Evo koje su deonice još kritične

Blic pre 2 sata
GSP: Zbog pucanja vodovodne cevi, izmenjeno nekoliko autobuskih linija

GSP: Zbog pucanja vodovodne cevi, izmenjeno nekoliko autobuskih linija

NIN pre 2 sata
Kolaps na ulicama grada: Sve stoji na Autokomandi i Gazeli FOTO

Kolaps na ulicama grada: Sve stoji na Autokomandi i Gazeli FOTO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPKBCZemun

Društvo, najnovije vesti »

Grupa niških studenata biciklima krenula ka Novom Sadu

Grupa niških studenata biciklima krenula ka Novom Sadu

N1 Info pre 6 minuta
Studenti nastavljaju peške ka Novom Sadu: Novopazarci danas stižu u Beograd, doček na dve lokacije

Studenti nastavljaju peške ka Novom Sadu: Novopazarci danas stižu u Beograd, doček na dve lokacije

NIN pre 6 minuta
BIA slučajno snimila razgovor novosadskih aktivista: Deset meseci špijunirala drugu metu

BIA slučajno snimila razgovor novosadskih aktivista: Deset meseci špijunirala drugu metu

Radio 021 pre 46 minuta
Učenici Mlekarske škole i maskota Milko najavljuju Dane hleba i sira u Pirotu

Učenici Mlekarske škole i maskota Milko najavljuju Dane hleba i sira u Pirotu

Plus online pre 0 minuta
Naučno-tehnološki park u Beogradu raspisao javni poziv za učešće na InnovNation Competition

Naučno-tehnološki park u Beogradu raspisao javni poziv za učešće na InnovNation Competition

RTV pre 56 minuta