Izraelska vojska izvela seriju napada na Gazu – Hamas odbacuje kršenje primirja

Izraelska vojska izvela je seriju vazdušnih napada na grad Gazu nakon što je zapretila snažnim napadom, na, kako je navedeno, kršenje primirja od strane Hamasa. Izraelski avioni gađali su više ciljeva i u Kan Junisu i Rafi, gde su se čule snažne eksplozije i pucnjava. Hamas odbacuje odgovornost za kršenje primirja i navodi da se suočava sa "značajnim poteškoćama" u pronalaženju i vraćanju tela izraelskih talaca, ističući da ostaje posvećena sporazumu sa Izraelom.

Izraelski napadi su izvedeni nakon što su izraelski zvaničnici obećali da će odgovoriti na današnji napad na izraelske trupe na jugu Gaze i na to što Hamas ne vraća sva tela talaca koja se još uvek nalaze u Pojasu Gaze. Član političkog krila militantne grupe Hamas Suhail al Hindi izjavio je da se ta grupa suočava sa "značajnim poteškoćama" u pronalaženju i vraćanju tela izraelskih talaca, ističući posvećenost pokreta sporazumu sa Izraelom. "Izrael mora da shvati da