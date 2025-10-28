Izraelska vojska izvela seriju napada na Gazu – Hamas odbacuje kršenje primirja

RTS pre 12 minuta
Izraelska vojska izvela seriju napada na Gazu – Hamas odbacuje kršenje primirja

Izraelska vojska izvela je seriju vazdušnih napada na grad Gazu nakon što je zapretila snažnim napadom, na, kako je navedeno, kršenje primirja od strane Hamasa. Izraelski avioni gađali su više ciljeva i u Kan Junisu i Rafi, gde su se čule snažne eksplozije i pucnjava. Hamas odbacuje odgovornost za kršenje primirja i navodi da se suočava sa "značajnim poteškoćama" u pronalaženju i vraćanju tela izraelskih talaca, ističući da ostaje posvećena sporazumu sa Izraelom.

Izraelski napadi su izvedeni nakon što su izraelski zvaničnici obećali da će odgovoriti na današnji napad na izraelske trupe na jugu Gaze i na to što Hamas ne vraća sva tela talaca koja se još uvek nalaze u Pojasu Gaze. Član političkog krila militantne grupe Hamas Suhail al Hindi izjavio je da se ta grupa suočava sa "značajnim poteškoćama" u pronalaženju i vraćanju tela izraelskih talaca, ističući posvećenost pokreta sporazumu sa Izraelom. "Izrael mora da shvati da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(Foto) Ništa od primirja?! Izrael žestoko bombardovao gazu Ima poginulih i ranjenih! Raketa pogodila i izbeglički kamp

(Foto) Ništa od primirja?! Izrael žestoko bombardovao gazu Ima poginulih i ranjenih! Raketa pogodila i izbeglički kamp

Dnevnik pre 27 minuta
Dve osobe poginule, četiri ranjene u izraelskim napadima južno od grada Gaze

Dve osobe poginule, četiri ranjene u izraelskim napadima južno od grada Gaze

Politika pre 31 minuta
Izrael žestoko bombardovao Gazu: Serija vazdušnih napada, eksplozije u Rafi i Kan Junisu

Izrael žestoko bombardovao Gazu: Serija vazdušnih napada, eksplozije u Rafi i Kan Junisu

Večernje novosti pre 37 minuta
Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu; Hamas: Otežan pristup telima talaca, posvećeni smo…

Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu; Hamas: Otežan pristup telima talaca, posvećeni smo sporazumu

RTV pre 1 sat
Izrael optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre

Izrael optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre

Serbian News Media pre 1 sat
Izrael žestoko bombardovao Gazu: Serija vazdušnih napada, eksplozije u Rafi i Kan Junisu

Izrael žestoko bombardovao Gazu: Serija vazdušnih napada, eksplozije u Rafi i Kan Junisu

Kurir pre 1 sat
Izrael je pre novog napada na Gazu uradio ovo Ceo svet bez daha prati dešavanja

Izrael je pre novog napada na Gazu uradio ovo Ceo svet bez daha prati dešavanja

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Koliko propagande prati Putinovu raketu na atomski pogon?

Koliko propagande prati Putinovu raketu na atomski pogon?

Danas pre 31 minuta
Ništa od primirja! Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu

Ništa od primirja! Al Džazira: Izraelska vojska izvela seriju vazdušnih napada na grad Gazu

Blic pre 47 minuta
Uragan Melisa pogodio Jamajku, oko 200.000 ljudi bez struje

Uragan Melisa pogodio Jamajku, oko 200.000 ljudi bez struje

Danas pre 1 sat
Belorusija će na svojoj teritoriji rasporediti ruske raketne sisteme „Orešnik“

Belorusija će na svojoj teritoriji rasporediti ruske raketne sisteme „Orešnik“

Danas pre 2 sata
Veštačka inteligencija izmišlja svaki treći odgovor

Veštačka inteligencija izmišlja svaki treći odgovor

Danas pre 2 sata