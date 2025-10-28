UKRAJINSKA KRIZA Lavrov: Evropa se sprema za rat; Zelenski objavio koliko je Ukrajina zarobila ruskih vojnika

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Lavrov: Evropa se sprema za rat; Zelenski objavio koliko je Ukrajina zarobila ruskih vojnika

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.343. dan. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "feud NATO-a", optuživši zapadne zemlje da se "pripremaju za novi veliki rat". Zahvaljujući operaciji Dobropolje, ukrajinske odbrambene snage su uspele da zarobe 2.200 ruskih vojnika, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Premijer Viktor Orban tvrdi da će se samit između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putina ipak održati i da će

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se širenje Severnoatlantske alijanse "nije zaustavilo ni na minut". Lavrov je na Međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti u Minsku naveo da se NATO širi uprkos ranijim uveravanjima datim sovjetskim liderima da Alijansa neće napredovati "ni centimetar ka istoku", preneo je Tas. Upozorio je da Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "feud NATO-a", optuživši zapadne zemlje da se "pripremaju za
Upravo na Blic TV Olujna ptica je najveća opasnost za Evropu, a Putin ne preza od kataklizmičnog scenarija: Evo šta znamo o najmoćnijem oružju

Orban udario na Trampa zbog Putina

Lavrov: Evropa se sprema za rat; Zelenski objavio koliko je Ukrajina zarobila ruskih vojnika

Orban: Tramp napravio grešku uvođenjem sankcija na rusku naftu

Rusija pokazala nuklearnu moć: „Burevesnik“ izaziva strah i pažnju Zapada

Skaču cene, zalihe se prazne: Orban ukazao na važnu stvar koja može da se tiče i Srbije: "Tramp napravio grešku uvođenjem sankcija na rusku naftu"

Orban prozvao Trampa: "Ovo mu je najveća greška"

Netanjahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Pojas Gaze

Izraelski premijer naredio vojsci da napadne Pojas Gaze

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael optužio Hamas za kršenje primirja – Netanjahu naredio vojne udare na Gazu

(VIDEO) Uragan Melisa stigao do kopna Jamajke, strahuje se da bi mogao da uništi zemlju

Ovo bi moglo da spase Evropu od Rusije! Auto-put koji može da odredi sudbinu EU: Ako Putin napadne - katastrofa će biti sprečena

