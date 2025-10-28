UKRAJINSKA KRIZA Lavrov: Evropa se sprema za rat; Zelenski objavio koliko je Ukrajina zarobila ruskih vojnika

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.343. dan. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "feud NATO-a", optuživši zapadne zemlje da se "pripremaju za novi veliki rat". Zahvaljujući operaciji Dobropolje, ukrajinske odbrambene snage su uspele da zarobe 2.200 ruskih vojnika, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Premijer Viktor Orban tvrdi da će se samit između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putina ipak održati i da će

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se širenje Severnoatlantske alijanse "nije zaustavilo ni na minut". Lavrov je na Međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti u Minsku naveo da se NATO širi uprkos ranijim uveravanjima datim sovjetskim liderima da Alijansa neće napredovati "ni centimetar ka istoku", preneo je Tas. Upozorio je da Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "feud NATO-a", optuživši zapadne zemlje da se "pripremaju za