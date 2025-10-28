UŽIVO: Desetkovana Zvezda dočekuje Asvel za nastavak serije

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Desetkovana Zvezda dočekuje Asvel za nastavak serije

U sedmom kolu Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj Areni dočekuje francuski Asvel.

Utakmica počinje u 19 časova, a svu akciju možete pratiti na našem live blogu. Rezultatski crveno-beli se nalaze u odličnom momentu. Vezali su šest pobeda u svim takmičenjima, od čega čak četiri u Evroligi i praktično preokrenuli očajan start sezone. Povratkom Saše Obradovića na klupu ekipa se razigrala, deluje mnogo bolje i poletnije. Ali, postoji ono ali koje sreću kvari. Crvena zvezda je ozbiljno oslabljena pred duplo kolo u kojem obe utakmice igra u Beogradu i
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

"Malo je sumnjiv sa tim povredama": Vlade Đurović o Zvezdinom NBA pojačanju

"Malo je sumnjiv sa tim povredama": Vlade Đurović o Zvezdinom NBA pojačanju

Mondo pre 4 minuta
Prenos, zvezda - asvel: Oslabljeni crveno-beli igraju za nastavak sjajne serije

Prenos, zvezda - asvel: Oslabljeni crveno-beli igraju za nastavak sjajne serije

Večernje novosti pre 19 minuta
Zvezda registrovala plejmejkera: Batler prošao lekarske preglede

Zvezda registrovala plejmejkera: Batler prošao lekarske preglede

Sportski žurnal pre 1 sat
Batler prošao lekarske preglede, Grejem spreman da se priključi treninzima

Batler prošao lekarske preglede, Grejem spreman da se priključi treninzima

RTS pre 2 sata
Poznato stanje povređenih igrača Zvezde: Batler može da igra, Grejem kreće sa treninzima

Poznato stanje povređenih igrača Zvezde: Batler može da igra, Grejem kreće sa treninzima

Euronews pre 2 sata
DžERED Batler može da igra: Prošao preglede i dobio dozvolu da nastupa za Crvenu zvezdu

DžERED Batler može da igra: Prošao preglede i dobio dozvolu da nastupa za Crvenu zvezdu

Dnevnik pre 2 sata
Zvezda se oglasila zbog Nvore, Batlera i Grejema – objašnjeno šta se dešava sa njima

Zvezda se oglasila zbog Nvore, Batlera i Grejema – objašnjeno šta se dešava sa njima

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Potvrđeno: Partizan doveo novo veliko pojačenje

Potvrđeno: Partizan doveo novo veliko pojačenje

Danas pre 19 minuta
Zvezda protiv Asvela za petu pobedu u nizu

Zvezda protiv Asvela za petu pobedu u nizu

RTS pre 25 minuta
Vasa Micić o sjajnom startu sezone: „Imamo 10 novih igrača – Uvek se hemija lakše gradi kroz pobede!“

Vasa Micić o sjajnom startu sezone: „Imamo 10 novih igrača – Uvek se hemija lakše gradi kroz pobede!“

Hot sport pre 14 minuta
UŽIVO: Desetkovana Zvezda dočekuje Asvel za nastavak serije

UŽIVO: Desetkovana Zvezda dočekuje Asvel za nastavak serije

Sport klub pre 14 minuta
Politici nije mesto u Areni

Politici nije mesto u Areni

Sportski žurnal pre 9 minuta