UŽIVO: Desetkovana Zvezda dočekuje Asvel za nastavak serije

U sedmom kolu Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj Areni dočekuje francuski Asvel.

Utakmica počinje u 19 časova, a svu akciju možete pratiti na našem live blogu. Rezultatski crveno-beli se nalaze u odličnom momentu. Vezali su šest pobeda u svim takmičenjima, od čega čak četiri u Evroligi i praktično preokrenuli očajan start sezone. Povratkom Saše Obradovića na klupu ekipa se razigrala, deluje mnogo bolje i poletnije. Ali, postoji ono ali koje sreću kvari. Crvena zvezda je ozbiljno oslabljena pred duplo kolo u kojem obe utakmice igra u Beogradu i