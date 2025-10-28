Zvezda lako sa Asvelom, peta pobeda u nizu (foto, video)

Sportski žurnal pre 17 minuta
Zvezda lako sa Asvelom, peta pobeda u nizu (foto, video)

Zvezda posle četiri meča kao domaćin i dalje ostaje u Beogradu, gde igra naredne dve utakmice, 8. i 9. kola Evrolige, prvo gostuje Makabiju (dvorana "Aleksandar Nikolić") 30. oktobra, potom 5. novembra dočekuje Panatinaikos (dvorana "Beogradska arena)

CRVENA ZVEZDA – ASVEL 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25) Beograd - Dvorana: Beogradska arena. Gledalaca: . Sudije: Emilio Perez (Španija), Sefi Šemeš (Izrael), Marcin Kovalski (Poljska). CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 8, Plavšić 2, Miljenović 4, Davidovac 2, Kalinić 6, Dobrić 11, Izundu 4, Motiejunas 4, Odželej 11, Radošić, Moneke 24, dos Santos 3. Trener: Saša Obradović. ASVEL: Seljas 7, Atamna 3, Ažinsa 13, Masa 2, De Kolo 6, Ngouma 7, Lajti 3, Ndiaje 10, Votson
Zvezda i bez pola tima lako sa Asvelom za petu pobedu u nizu

RTV pre 37 minuta
(Tvitovi) delije slave: „5:2 skor pored svih sr*nja je bomba!“

Hot sport pre 31 minuta
Rapsodija Monekea u Areni, jubilej Dobrića, Zvezda razbila Asvel

Sport klub pre 36 minuta
Ubedljiva pobeda Zvezde: Asvel nemoćan u "Beogradskoj areni"

Euronews pre 37 minuta
Ovako izgleda tabela Evrolige posle pete vezane pobede zvezde! Karambol na vrhu, a gde je Partizan?

Kurir pre 27 minuta
TVITOVI - Navijači "skidaju kapu" Saletu!

Sportske.net pre 31 minuta
Zvezda moćnom igrom „zgazila“ Asvel u Areni, Moneke dominirao za nastavak sjajnog niza pobeda

Nova pre 2 minuta
Crvena ZvezdaIzraelBeogradska ArenaPanatinaikosEvroligaPoljskaDOSŠpanijaSaša Obradović

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 2 minuta
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 12 minuta
Batler napravio šou na poluvremenu meča Crvena zvezda – Asvel

Danas pre 1 sat
Senzacija u Kupu Srbije: Partizan eliminisan u šesnaestini finala

Danas pre 1 sat
Rutinski trijumf Zvezde za petu vezanu pobedu u Evroligi

Danas pre 42 minuta