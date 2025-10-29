Ukinute američke sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i drugim fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske

Euronews pre 35 minuta  |  Autor: Euronews BiH
Ukinute američke sankcije Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i drugim fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske

Ministarstvo finansija SAD uklonilo je sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Milorada Dodika, članove njegove porodice i brojne druge funkcionere iz Republike Srpske među kojima i člana Predsedništva BiH Željku Cvijanović, javlja Euronews BiH.

Milorad Dodik je pod američkim sankcijama od 2017. godine, kada je sankcionisan zbog "opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma". Sankcije su proširene 2022. i 2023. godine, uključujući optužbe za korupciju, podrivanje ustavnog poretka BiH i zloupotrebu javnih resursa. Obuhvataju finansijske mere i zabranu saradnje s američkim subjektima. Željka Cvijanović je stavljena pod američke sankcije u julu 2023. godine, zbog podrške zakonima i političkim potezima koji su
