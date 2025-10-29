Studenti i danas pešače ka Novom Sadu (UŽIVO)

Studenti i danas pešače ka Novom Sadu (UŽIVO)

I danas studenti marširaju ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije na veliki komemorativni skup 1. novembra.

Eparhija bačka i Srpska pravoslavna crkva (SPC) služiće liturgiju i parastos u Sabornom hramu u Novom Sadu 1. novembra za 16 poginulih u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u tom gradu. Samo nekoliko dana pre prve godišnjice smrtonosnog urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu gde je poginulo 16 ljudi, studentski i građanski pokret protiv korupcije poziva na demonstracije i zahteva prevremene izbore, prenosi portal Radio frans
SuboticaSmederevoPožarevacNišNovi SadBačkakorupcijaGrockaParaćinIzboriSPCstudenti

