Studenti i danas pešače ka Novom Sadu (UŽIVO)

I danas studenti marširaju ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije na veliki komemorativni skup 1. novembra.

Eparhija bačka i Srpska pravoslavna crkva (SPC) služiće liturgiju i parastos u Sabornom hramu u Novom Sadu 1. novembra za 16 poginulih u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u tom gradu. Samo nekoliko dana pre prve godišnjice smrtonosnog urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu gde je poginulo 16 ljudi, studentski i građanski pokret protiv korupcije poziva na demonstracije i zahteva prevremene izbore, prenosi portal Radio frans