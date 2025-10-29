UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.344. dan. Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je da bi plan Brisela o zapleni ruskih deviznih rezervi mogao dovesti do sukoba sa Moskvom i potencijalno postati uvod u rat. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da je Kijev spreman za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji, ako bi oni mogli okončati rat, ali je istakao da ukrajinske snage "neće napraviti korak unazad" i ustupiti teritoriju.

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. U napadu dronovima oštećeno je gasno postrojenje u Poltavskoj oblasti, a na meti su bile i Černigovska i Donjecka oblast. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udarce na rusku teritoriju. Ruski sistemi odbrane presreli su 57 ukrajinskih dronova iznad tri regiona. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je Kijev spreman za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji, pod uslovom da ti