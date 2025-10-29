UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

RTV pre 36 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.344. dan. Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je da bi plan Brisela o zapleni ruskih deviznih rezervi mogao dovesti do sukoba sa Moskvom i potencijalno postati uvod u rat. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da je Kijev spreman za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji, ako bi oni mogli okončati rat, ali je istakao da ukrajinske snage "neće napraviti korak unazad" i ustupiti teritoriju.

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. U napadu dronovima oštećeno je gasno postrojenje u Poltavskoj oblasti, a na meti su bile i Černigovska i Donjecka oblast. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udarce na rusku teritoriju. Ruski sistemi odbrane presreli su 57 ukrajinskih dronova iznad tri regiona. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je Kijev spreman za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji, pod uslovom da ti
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

RTS pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaMoskvaUkrajinaBriselVašingtonRusijaDonjeckKijevMađarskaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Briselovo novo "čudotvorno oružje" protiv Rusije može biti uvod u rat

RTV pre 36 minuta
Trese se kremlj! Putin strahuje od najcrnjeg scenarija, ovakvi prizori u Rusiji su nezamislivi: Evo šta ga je dovelo do ivice

Trese se kremlj! Putin strahuje od najcrnjeg scenarija, ovakvi prizori u Rusiji su nezamislivi: Evo šta ga je dovelo do ivice

Blic pre 46 minuta
Ovako su pali pljačkaši iz luvra! Novi detalji: Policija ovo našla na mestu zločina, a onda je klupko počelo da se odmotava!…

Ovako su pali pljačkaši iz luvra! Novi detalji: Policija ovo našla na mestu zločina, a onda je klupko počelo da se odmotava!

Alo pre 46 minuta
Serija američkih napada na brodove u Tihom okeanu Odmah se oglasio američki ministar odbrane

Serija američkih napada na brodove u Tihom okeanu Odmah se oglasio američki ministar odbrane

Alo pre 46 minuta
Kokainski narko bos počasni gost, Dritan im izdavao pasoše: Misterije kriminala u Crnoj Gori se razotkrivaju posle incidenta u…

Kokainski narko bos počasni gost, Dritan im izdavao pasoše: Misterije kriminala u Crnoj Gori se razotkrivaju posle incidenta u Zabjelu

Alo pre 16 minuta