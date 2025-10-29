Prenos, Hapoel - Partizan: Kakva drama...

KOŠARKAŠI Partizana gostuju Hapoelu iz Tel Aviva, a duel koji će se igrati u Bugarskoj uživo pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Ata images 20' Tajrik Džons postigao je poene, a na kraju deonice poentirao je Oturu - 43:42. 19' Važne poene postigao je Vašignton za prekid serije rivala - 39:37. Pogađa potom i trojku i izrasta u pravog vođu crno-belih. 17' Antonio Blejkni vraća Hapoel u vođstvo, a Obradović još jednom traži tajm-aut - 36:35. Još jednom Blejkni pogađa, seroka 10:0 Hapoela nakon tajm-auta Itudisa. 16' Novi poeni Micića i ponovo samo dva poena prednosti za goste. Traži sada