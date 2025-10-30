Najmanje 25 osoba poginulo nakon što se izlila reka na Haitiju zbog uragana Melisa: Na Kubi evakuisano 500.000 ljudi

Blic pre 30 minuta
Najmanje 25 osoba poginulo je nakon što se izlila reka na Haitiju zbog uragana Melisa, rekao je gradonačelnik južnog haicanskog priobalnog grada Peti-Goav, Žan Bertran Subrem.

On je rekao za AP da je 25 ljudi poginulo nakon što se reka La Dig izlila iz korita usled uragana. Subrem je naveo da su desetine kuca poplavljene i srušene, a da su ljudi od jutros i dalje zarobljeni pod ruševinama. Zamolio je vladu da pomogne u akciji spasavanja. Uragan Melisa, koji je u utorak pogodio Jamajku kao uragan pete kategorije, jedan od najmoćnijih ikada zabeleženih u Atlantskom basenu. Na Kubi je evakuisano 500.000 ljudi zbog uragana. Melisa je ujedno
