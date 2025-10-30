uživo RAT U UKRAJINI Ruski napad na Zaporožje: Pogođen studentski dom, povređeno 11 osoba, među njima i deca

Rat u Ukrajini traje 1.345 dana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se najteže borbe trenutno vode na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, navodeći da je tamo, kao i prethodnih sedmica, velika koncentracija ruskih snaga. Nove žrtve i u ruskim gradovima, i to u Čeljabinskoj oblasti, gde je pre nedelju dana došlo do snažne eksplozije u gradskoj fabrici. Posle nekoliko dana ispod ruševina su pronažena još sedam tela, tako