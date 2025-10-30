Sutrašnja Sednica SG Bor: Rebalans budžeta, porez na imovinu i vetroelektrana Snaga istoka

Uz 22 tačke dnevnog reda sutrašnje Sednice Skupštine grada Bora, koja počinje u 9 sati, naći će se još 16, među kojima rebalans budžeta grada za ovu godinu, uvećanje poreza na imovinu, izveštaj o poslovanju javnih i javno komunalnih preduzeća i Planu detaljne regulacije za područje vetroelektrane Snaga istoka.

Budžet grada Bora za 2025. godinu biće uvećan za 850.970.975 dinara, odnosno za više od 6,5 odsto u odnosu na prvi rebalans, pa će ukupno iznositi 13.842.314.287 dinara, pokazuje predlog druge izmene i dopune odluke o budžetu koji je upućen Skupštini grada na usvajanje. Drugi rebalans izrađen je, kako se navodi u obrazloženju, na osnovu potreba korisnika budžetskih sredstava za kraj godine i mogućnosti da se traženi rashodi realno realizuju do 31. decembra. Najveće