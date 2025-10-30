Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Od kako je kao trener Ženski rukometni klub Naisa preuzeo nekadašnji kapiten „Želje“ Boban Živković, ovaj tim iz Niša ima skor od 10 pobeda, četiri remija i jedan poraz, a trenutno je u seriji od 13 utakmica bez poraza.

U petak, 31. oktobra u hali „Čair“ dočekuje Bor u derbiju osmog kola Superlige, a trener Boban Živković kaže da očekuje lepu i kvalitetnu utakmicu, a nada se da će njegova ekipa, iako oslabljena, nastaviti dobar niz. Naisa je jedina ekipa u domaćem takmičenju kojoj Crvena zvezda, sastavljena od reprezentativki Srbije i drugih zemalja, nije nanela poraz od septembra 2024. godine. Ove sezone igra sezonu iz bajke – ima pet pobeda i dva remija, pa je na tabeli druga,