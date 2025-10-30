Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Južne vesti pre 3 sata  |  Ljubica Jocić
Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Od kako je kao trener Ženski rukometni klub Naisa preuzeo nekadašnji kapiten „Želje“ Boban Živković, ovaj tim iz Niša ima skor od 10 pobeda, četiri remija i jedan poraz, a trenutno je u seriji od 13 utakmica bez poraza.

U petak, 31. oktobra u hali „Čair“ dočekuje Bor u derbiju osmog kola Superlige, a trener Boban Živković kaže da očekuje lepu i kvalitetnu utakmicu, a nada se da će njegova ekipa, iako oslabljena, nastaviti dobar niz. Naisa je jedina ekipa u domaćem takmičenju kojoj Crvena zvezda, sastavljena od reprezentativki Srbije i drugih zemalja, nije nanela poraz od septembra 2024. godine. Ove sezone igra sezonu iz bajke – ima pet pobeda i dva remija, pa je na tabeli druga,
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

"Zbog toga Zvezda igra tako dobro": Kataš spreman za crveno-bele, zna šta će biti ključ pobede

"Zbog toga Zvezda igra tako dobro": Kataš spreman za crveno-bele, zna šta će biti ključ pobede

Mondo pre 1 sat
Silovita Zvezda gostuje na „svom“ terenu za nastavak niza — ali Makabi zna da zapreti

Silovita Zvezda gostuje na „svom“ terenu za nastavak niza — ali Makabi zna da zapreti

Sputnik pre 56 minuta
Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Makabi-Zvezda: Zbog svega prethodnog, Zvezda će...

Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Makabi-Zvezda: Zbog svega prethodnog, Zvezda će...

Telegraf pre 1 sat
"Još jedna domaća utakmica za zvezdu!" Trener i najbolji košarkaš Makabija "predali" domaći teren crveno-belima

"Još jedna domaća utakmica za zvezdu!" Trener i najbolji košarkaš Makabija "predali" domaći teren crveno-belima

Kurir pre 3 sata
Pre 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Pre 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Mondo pre 3 sata
Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Južne vesti pre 4 sati
Džered Batler debituje za Zvezdu protiv Makabija

Džered Batler debituje za Zvezdu protiv Makabija

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBorNišSuperliga

Sport, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Veličanstven doček studenata u Batajnici: Građani masovno izašli sa hranom i pićem, upaljene baklje i pesma “ko ne…

BLOG UŽIVO Veličanstven doček studenata u Batajnici: Građani masovno izašli sa hranom i pićem, upaljene baklje i pesma “ko ne skače taj je ćaci”

Nova pre 20 minuta
Najveća odšteta u istoriji fudbala: Real Madrid potražuje 4,5 milijardi evra od UEFA!

Najveća odšteta u istoriji fudbala: Real Madrid potražuje 4,5 milijardi evra od UEFA!

Hot sport pre 1 minut
Zbiljić: Tadić bi trebalo da se vrati u reprezentaciju i da dobije kapitensku traku

Zbiljić: Tadić bi trebalo da se vrati u reprezentaciju i da dobije kapitensku traku

Sportski žurnal pre 20 minuta
Preokretom do četvrtfinala Pariza: Feliks Ože-Alijasim srušio Danijela Altmajera

Preokretom do četvrtfinala Pariza: Feliks Ože-Alijasim srušio Danijela Altmajera

Kurir pre 11 minuta
Ože-Alijasim u četvrtfinalu mastersa

Ože-Alijasim u četvrtfinalu mastersa

Sportski žurnal pre 11 minuta