Ko će slaviti u Novom Sadu?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...

Kurir pre 12 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde posle dva meča bez pobede i postignutog gola, gostuju Vojvodini u Novom Sadu u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije (četvrtak, 18.00) i nema dileme da nas čeka drama i neizvesna utakmica.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Zvezdi, te je kvota na trijumf crveno-belih iz Beograda 1,50. Ipak, ni Vojvodina nije bez svojih šansi, te je kvota na njih 6,50, dok je na nerešen ishod 4,30. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Kurir pre 48 minuta
Kurir pre 12 minuta
Kurir pre 48 minuta
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Danas pre 3 sata