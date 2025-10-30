Tramp nakon razgovora sa Sijem: Sastanak je bio neverovatan, doneto mnogo odluka

BUSAN - Američki i kineski predsednik, Donald Tramp i Si Đinping razgovarali su više od 90 minuta na sastanku koji je danas održan u Busanu, u Južnoj Koreji, nakon kojeg je Tramp rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka, prenose američki mediji.

Lideri dve najveće svetske ekonomije, među kojima je u toku višemesečni trgovinski rat, rukovali su se i dali kratke izjave novinarima pre sastanka iza zatvorenih vrata, a tom prilikom je Tramp rekao da ima dobar odnos sa Sijem. "Imaćemo veoma uspešan sastanak, ne sumnjam. Ali on je veoma težak pregovarač. To nije dobro", rekao je Tramp uoči svog prvog ličnog sastanka sa Sijem u šest godina. Si je pre početka sastanka rekao da su trgovinski pregovarači obe zemlje