UŽIVO: Ivanić i Katai smirili Vojvodinu – 0:2!

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Ivanić i Katai smirili Vojvodinu – 0:2!

Vreme je za - derbi! Trećeplasirana Vojvodina dočekuje lidera i dugogodišnjeg šampiona Srbije Crvenu zvezdu, što je utakmica odloženog trećeg superligaškog kola.

Meč je trebalo da se odigra početkom avgusta, ali odložen je kako bi se Crvena zvezda spremala za gostovanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Današnji duel počeo je u 18 časova na „Karađorđu“ i sva dešavanja uoči i tokom meča možete da pratite u blogu Sport kliuba. Posle 45 minuta Zvezda ima prednost od dva gola, strelci su nekadašnji igrači Vojvodine Katai i Ivanić. Turbulentnih sedam dana za Zvezdu oslikalo se kroz poraz od Brage, remi sa Radničkim u Nišu,
