Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC/Grujica Andrić Doček studentske kolone u Inđiji

Grupe studenata iz nekoliko gradova u Srbiji pešače do Novog Sada na komemorativni skup povodom pada nadstrešnice na železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena.

Kolona studenata iz Novog Pazara krenula je 16. oktobra pešice ka drugom najvećem gradu u Srbiji i do sada je prešla više od 300 kilometara.

Ka Novom Sadu pešače i kolone studenata iz Čačka, Vršca, Subotice, a iz Niša stiže grupa biciklista.

Iz Beograda je pešice ka 80 kilometara udaljenom Novom Sadu 30. oktobra krenula velika kolona studenata i onih koji ih podržavaju.

U četvrtak uveče su stigli do Inđije, gde će prenoćiti.

Studenti su najavili da će 1. novembra u Novom Sadu, na godišnjicu tragedije, biti organizovan komemorativan, miran i dostojanstven skup.

Višemesečne studentske proteste u Srbiji, inicirane novosadskom tragedijom 1. novembra 2024, obeležila su i maratonska pešačenja po više desetina kilometara.

Studenti su sada ponovo na putevima širom zemlje.

Najduži put od 400 kilometara prelaze novopazarski studenti u simboličnom maršu - 16 dana za 16 stradalih u padu nadstrešnice.

Pogledajte snimak početka studentskog pešačenja iz Beograda do Novog Sada

Prva ovakva studentska akcija organizovana je krajem januara, početkom februara ove godine, kada su studenti Beogradskog univerziteta, prvi pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Studenti iz Srbije, koji su pokrenuli proteste tražeći odgovornost za pad nadstrešnice, ali i odlučnu borbu protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava, vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara.

BBC na srpskom je pripremio interaktivnu mapu praćenja studentskih kolona ka Novom Sadu, koja će dnevno biti ažurirana.

Beogradska kolona: Veliki broj pešaka na putu ka Novom Sadu

BBC/Grujica Andrić Smeštaj u Inđiji za studente koji pešače ka Novom Sadu

Nekoliko hiljada studenta i onih koji ih podržavaju krenuli su iz Beograda ka Novom Sadu 30. oktobra pre podne.

„Šetam za ljude koji su poginuli, kao što je svako od nas mogao da pogine.

„Oni su izgubili živote zbog postupaka drugih ljudi", rekla je Anja Momirović, studentkinja koja je učestvovala i u ranijim šetnjama BBC reporteru.

Učesnici su se okupili kod Fakulteta dramskih umetnosti, gde je pre skoro godinu dana više lokalnih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke napalo studente, što je bio povod za početak prve blokade fakulteta.

BBC/Grujica Andrić Nekoliko hiljade studenta i onih koji ih podržavaju dočekale su baklje i u Staroj Pazovi

BBC/Grujica Andrić Jedna od pauza na putu do Inđije bila je Batajnica

Među njima je i Danilo Bošnjaković, student sa Fakulteta organizacionih nauka (FON) kome je ovo prva šetnja.

„Uvek sam bio taj koji dočekuje studente, energija je sjajna i ovo je najmanje što možemo da uradimo za njih (žrtve).

„Ovo je pisanje istorije", rekao je za BBC na srpskom, tokom pauze u Batajnici, prigradskom naselju beogradske opštine Zemun.

Sledeća stanica bila je Nova Pazova odakle su uz vatromet i baklje nastavili ka Staroj.

Tamo ih čekalo obilno okrepljenje: gulaš, supe, kao i halal za studente iz Novog Pazara, javio je BBC reporter Grujica Andrić.

Mešale su se zastave Nove i Stare Pazove, kao i Banovaca.

To je poslednja stanica do Inđije, gde spavaju.

Neki su smešteni u privatnim domovima, dok drugi spavaju na dušecima u centru grada, pod vedrim nebom.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ RAZNIH MESTA KROZ KOJE SU PROŠLI STUDENTI I LJUDI KOJI SU SA NJIMA KRENULI IZ BEOGRADA DO NOVOG SADA

BBC/Grujica Andrić Grupa koja je krenula iz Beograda stigla je 30. oktobra uveče u Inđiju gde će prespavati odakle će dan kasnije nastaviti put ka Novom Sadu

BBC/Grujica Andrić Neki će noć provesti na dušecima u centru Inđije

BBC/Grujica Andrić Na ulazu u Staru Pazovu okupljeni su bakljama dočekivali grupu koja je krenula iz Beograda ka Novom Sadu

BBC/Grujica Andrić Stanovnici Stare Pazove su bili kreativni i napravili i putokaz do štanda sa informacijama

BBC/Grujica Andrić Jedan od meštana Stare Pazove čekajući studente koji pešače

BBC/Grujica Andrić Na putu do Inđije, studenti su imali pauzu i u Novoj Pazovi

BBC/Grujica Andrić Nekoliko hiljada ljudi krenulo je iz Beograda na dvodnevno pešačenje do Novog Sada, gde će se 1. novembra pridružiti skupu kojim se obeležava godinu dana od novosadske tragedije

Reuters/Marko Djurica

Novopazarci: Pešačenje od 400 kilometara

REUTERS/Marko Djurica Grupa studenata koja je iz Novog Pazara pešice krenula ka Novom Sadu - fotoreporter Rojtersa snimio ih je dok su prelazili planinu Divčibare

Grupa studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) danima pešači do Novog Sada i u tom poduhvatu će preći 400 kilometara.

Akciju su nazvali „16 dana za 16 žrtava", aludirajući na to koliko će dugo pešačiti.

Dnevno prelaze između 20 i 25 kilometara.

Do sada su, između ostalog, prošli Rašku, Ušću, Maglič, Kraljevo, Mrčajevce, Divčibare, Ub, Obrenovac, da bi u utorak, 28. oktobra, posle 14 dana pešačenja stigli u Beograd.

Jednu noć na putu su proveli i u konaku manastira Studenica.

Sledećeg jutra doručak im je u manastiru spremljen po muslimanskim običajima, objavili su studenti, uz zahvalnicu manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu.

Dok pešače, studenti iz Novog Pazara nemaju policijsku pratnju.

Pred ulazak u Kosjerić, gradić na zapadu Srbije, zaustavila ih je policija, pretresajući automobile koji ih prate.

U jednom od vozila, policija je pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Protiv vozača biće podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o oružju i municiji. Posle izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje, dodaje se.

Studenti su policijsko zaustavljanje nazvali „ciljanom uzurpacijom i usporavanjem".

Iz Novog Pazara je 24. oktobra pešice ka Novom Sadu krenula još jedna grupa mladih okupljenih oko inicijative sandžačkog Centra za demokratiju.

Oni su se 30. oktobra priključili koloni iz Beograda, a među njima je Selma Kolašanic.

Niko nije umoran, a energiju im pružaju zagrljaji ljudi koji ih dočekuju.

„Očekujemo svašta i ništa. Nadam se da će 1. novembra proći sve mirno, jer je godišnjica zločina koji se desio žrtvama", kaže ona za BBC na srpskom.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NOVOPAZARSKIH STUDENATA IZ RAZNIH GRADOVA KOJE SU PROŠLI

REUTERS/Marko Djurica Dolazak novopazarskih studenata u Beograd 28. oktobra

REUTERS/Marko Djurica Neki meštani Obrenovca, beogradske prigradske opštine, izašli su iz kuća da bi pozdravili novopazarske studente 27. oktobra

Fonet/Zoran Mrđa

REUTERS/Marko Djurica Studenti sede ispred zida na kojem su grafiti 'ustaše' i 'teroristi', kako ih predstavnici vlasti mesecima nazivaju, tvrdeći - bez dokaza - da su 'neprijatelji države'

Reuters Kolona nadomak Obrenovca 12. dana pešačenja

REUTERS/Marko Djurica Novopazarski studenti stigli su na Divčibare pošto su prešli najtežu deonicu puta

Reuters U gradovima kroz koje su prolazili novopazarskim studentima je priređen doček u Čačku ih je dočekala bakljada

REUTERS/Marko Djurica Policija pretresa vozila u pratnji novopazarskih studenata ispred Kosjerića

BBC/Irfan Ličina Razgovor sa policijom pred početak protestnog pešačenja

Pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, u novembru 2024, bila je okidač za antivladine proteste, koji su se omasovili kada su im se pridružili studenti fakulteta širom zemlje i mnogi njihovi profesori.

Upravo su razne platforme društvenih mreža bile jedan od stubova organizovanja mladih i širenja informacija i poruka.

Nikada ranije nije organizovan toliki studentski protest, odnosno blokade rada fakulteta, koje su potpuno paralisale visokoobrazovni sistem u zemlji, i prelile se i na veliki broj srednjih škola.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, normalan i samostalan rad pravosuđa, i stalno isticanje korupcije kao jedan od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

Potom su studenti izneli novi zahtev - da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, što se do danas nije dogodilo.

Čačani: Rani polazak na sedmodnevni put

BBC/Grujica Andrić Opremljeni zastavama, ali i kišobranima i kabanicama, studenti iz Čačka krenuli su ka Novom Sadu 25. oktobra ujutru

Iz Čačka izveštava BBC novinar Grujica Andrić

Studenti više fakulteta krenuli su 25. oktobra na put iz Čačka do 240 kilometara udaljenog Novog Sada.

Njima bi trebalo da se pridruže i ljudi iz drugih gradova kroz koje će prolaziti, tako da očekuju da će na kraju u koloni biti oko 400 pešaka.

„Želimo da pokažemo da nismo zaboravili na žrtve i da nastavljamo borbu", rekao je Marko Mitrović, student Fakulteta tehničkih nauka, za BBC na srpskom.

On je do sada učestvovao u svim studentskim šetnjama kroz Srbiju i posle godinu dana ima utisak da se „Srbija promenila" i da su su „neki ljudi koji su podržavali sadašnju vlast promenili mišljenje".

Prvi dan puta, kolona iz Čačka završila je u 30-ak kilometara udaljenoj Požegi.

Sledeća stanica bila je u Kosjeriću, gde su dočekani uz vatromet, bakljadu i povike "Pumpaj", a potom Valjevo, Koceljeva i Šabac.

„Nema umora", rekli su dva dana pre dolaska u Novi Sad, dok su se spremali da iz Šapca nastave ka Rumi.

BBC/Grujica Andrić Kolona studenata iz Čačka

Pogledajte video: Put dug sedam dana - studenti iz Čačka pešače do Novog Sada

Vojvođani na putu ka Novom Sadu

Studenti iz Vršca krenuli su ka Novom Sadu 27. oktobra.

Njihovu šetnju prati slogan „Iz Banata iz inata", a u koloni je bilo oko 50 ljudi.

Vršačka kolona provela je prvu noć odmora u Plandištu, gde su prespavali u crkvenom domu, pošto im opština nije dozvolila da prenoće u školskoj sali.

Sledeća stanica bili su Sečanj i Zrenjanin, gde ih je u centru grada dočekao crveni tepih.

Dva dana posle vršačkih, na put su krenuli studenti iz Subotice.

Oni će proći kroz Zmajevo, Stepanovićevo i Kisač, mesta u kojima žive porodice stradalih u padu nadstrešnice.

„To daje posebnu dimenziju našoj šetnji. Emotivno je i tek će biti emotivno, znamo da nas svuda čekati", rekao je student Vedran za televiziju N1.

Studenti iz Subotice Subotičani su pošli na put ka Novom Sadu 29. oktobra

Studenti iz Subotice Na putu je bilo emotivnih dočeka

Nišlije na biciklima

Na put iz Niša krenulo je oko 30 studenata biciklista.

Njihova kolona je imala policijsku pratnju na putu do Paraćina, gde im je bilo prvo prenoćište, a naredno u Smederevu.

Treću noć provešće u Beogradu, gde su ih na Kalemegdanu dočekale baklje i vatromet.

