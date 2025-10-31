Prekid vatre: Pakistan i Avganistan se složili o nastavku primirja

Blic pre 37 minuta
Pakistan i Avganistan saglasili su se o nastavku prekida vatre nakon pregovora održanih u Istanbulu uz posredovanje Turske i Katara, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je danas objavilo tursko Ministarstvo spoljnih poslova.

- Sve strane su se složile da uspostave mehanizam za praćenje i verifikaciju koji ce osigurati održavanje mira i nametanje kazni strani koja prekrši sporazum - navodi se u saopštenju nakon razgovora održanih između 25. i 30. oktobra, preneo je Rojters. Avganistan i Pakistan su se složili da nastave mirovne pregovore u Istanbulu 6. novembra i da do tada održe prekid vatre, saopštilo je tursko ministarstvo spoljnih poslova, navodi TRT World. - Sve strane su se
Kurir pre 3 sata
