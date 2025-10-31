San Antonio ima najbolji start ikada, Jović ostao na nuli (video)

Viktor Vembanjama zabeležio 27 poena, 18 skokova, šest asistencija i pet blokada

San Antonio je ostvario i petu uzastopnu pobedu na startu nove NBA sezone, što je najbolji početak u istoriji kluba. Sparsi su na svom terenu savladali Majami rezultatom 112:104. Predvođeni Viktorom Vembanjamom, koji je zabeležio 27 poena, 18 skokova, šest asistencija i pet blokada, domaći su posle serije 13:0 u trećoj četvrtini stekli nedostižnu prednost. Stefon Kasl dodao je 21 poen. Kod gostiju se istakao Bem Adebajo sa 31 poenom i 10 skokova, dok je Vigins