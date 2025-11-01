Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Blic pre 8 minuta
Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš saopštio je da američki napadi na brodove u Karipskom zalivu predstavljaju kršenje međunarodnog prava, rekao je portparol UN Stefan Dižarik.

Gutereš je izrazio podršku stavu visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka, koji je nazvao napade "neprihvatljivim" i pozvao na istragu incidenata, navodi se na sajtu UN. Ravina Šamdasani, portparolka Tirkove kancelarije, izjavila je tokom redovnog brifinga za novinare u UN da su napadi i njihov rastući broj ljudskih žrtava neprihvatljivi. - Sjedinjene Države moraju da zaustave ove operacije i preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečile vansudska ubistva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Gutereš: Napadi na brodove u Karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Gutereš: Napadi na brodove u Karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNAntonio Gutereš

Svet, najnovije vesti »

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Blic pre 53 minuta
Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Blic pre 58 minuta
Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Blic pre 38 minuta
Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i…

Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i dalje su vrlo stvarne"

Blic pre 28 minuta
Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Blic pre 8 minuta