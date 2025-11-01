Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš saopštio je da američki napadi na brodove u Karipskom zalivu predstavljaju kršenje međunarodnog prava, rekao je portparol UN Stefan Dižarik.

Gutereš je izrazio podršku stavu visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka, koji je nazvao napade "neprihvatljivim" i pozvao na istragu incidenata, navodi se na sajtu UN. Ravina Šamdasani, portparolka Tirkove kancelarije, izjavila je tokom redovnog brifinga za novinare u UN da su napadi i njihov rastući broj ljudskih žrtava neprihvatljivi. - Sjedinjene Države moraju da zaustave ove operacije i preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečile vansudska ubistva