Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

Blic pre 3 sata
Liturgija u Sabornom hramu u Novom Sadu uz parastos za stradale u padu nadstrešnice, prisustvuju Mićin i Gojković

U Sabornom hramu u Novom Sadu danas su mitropolit bački Irinej i episkop mohački Damaskin služili parastos za stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, kao i sve preminule pravoslavne hrišćane povodom zadušnica.

Liturgiji su prisustvovali i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Prisustvuju i svi predstavnici Pokrajinske vlade, kao i gradski većnici zajedno sa predsednicom Skupštine Grada Novog Sada Dinom Vučinić. U Novom Sadu u Sabornoj crkvi je bio i ministar Nemanja Starović, kao i zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić i pomoćnici gradonačelnika Ivan Siler i Aleksandar Petrović. Pokrajinski i gradski zvaničnici na liturgiju su
