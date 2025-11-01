Mišu bačulova čuva 6 policajaca: Otkriveno u kakvom je stanju nakon što je prevezen u Urgentni

Blic pre 32 minuta
Mišu bačulova čuva 6 policajaca: Otkriveno u kakvom je stanju nakon što je prevezen u Urgentni

Miša Bačulov koji se nalazi u policijskom pritvoru prebačen je u Urgentni centar nakon što mu je pozlilo. Kako "Blic" saznaje on se požalio u bol na grudima i odmah je odveden na pregled.

Prema saznanjima "Blica" Miša Bačulov, koji je uhapšen zbog sumnje da je sa najmanje dve osobe planirao i dogovarao, da navodno, lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije, požalio se na bol u grudima i da ima problema sa pritiskom. On je iz policijske stanice u Beogradu gde je u pritvoru odmah prebačen u Urgentni centar gde je i dalje na pregledima. Kako "Blic" saznaje, on će biti zadržan na koronarnom odeljenju.
