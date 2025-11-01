Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

Miša Bačulov, odbornik u Skupštini Novog Sada i predsednik grupe građana "Budi heroj" koji je uhapšen zbog sumnje da je sa najmanje dve osobe planirao i dogovarao, da navodno, lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, trebalo bi da bude saslušan sutra u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon saslušanja biće doneta odluka da li će osumnjičenima biti predložen pritvor o čemu će odlučivati Viši sud u Beogradu. Podsetimo, u petak su pripadnici Uprave kriminalistike policije u Novom Sadu uhapsili Mišu Bačulova, odbornika u Skupštini Novog Sada i predsednika grupe građana "Budi heroj". Miša Bačulov je osumnjičen da je, navodno, hteo da lažira svoje trovanje i da je imao nameru da za navodni pokušaj ubistva optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i