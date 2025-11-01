Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Blic pre 24 sata
Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Miša Bačulov, odbornik u Skupštini Novog Sada i predsednik grupe građana "Budi heroj" koji je uhapšen zbog sumnje da je sa najmanje dve osobe planirao i dogovarao, da navodno, lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, trebalo bi da bude saslušan sutra u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon saslušanja biće doneta odluka da li će osumnjičenima biti predložen pritvor o čemu će odlučivati Viši sud u Beogradu. Podsetimo, u petak su pripadnici Uprave kriminalistike policije u Novom Sadu uhapsili Mišu Bačulova, odbornika u Skupštini Novog Sada i predsednika grupe građana "Budi heroj". Miša Bačulov je osumnjičen da je, navodno, hteo da lažira svoje trovanje i da je imao nameru da za navodni pokušaj ubistva optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bačulov se u pritvoru žalio na bol u grudima, prebačen u Urgentni centar

Bačulov se u pritvoru žalio na bol u grudima, prebačen u Urgentni centar

Telegraf pre 24 sata
Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Blic pre 1 sat
Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Blic pre 1 sat
Mišu bačulova čuva 6 policajaca: Otkriveno u kakvom je stanju nakon što je prevezen u Urgentni

Mišu bačulova čuva 6 policajaca: Otkriveno u kakvom je stanju nakon što je prevezen u Urgentni

Blic pre 2 sata
Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Blic pre 3 sata
Novi detalji iz prve ruke: Sutra saslušanje Miše Bačulova - oglasio se njegov advokat i evo šta kaže!

Novi detalji iz prve ruke: Sutra saslušanje Miše Bačulova - oglasio se njegov advokat i evo šta kaže!

Pravda pre 4 sati
Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Nova pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadTužilaštvoMiša Bačulov

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Umro Stevan Jakovljević

Vremeplov: Umro Stevan Jakovljević

RTV pre 33 minuta
Predsednikovi asovi i trgovina imenom

Predsednikovi asovi i trgovina imenom

Radar pre 42 minuta
Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće…

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće istorije" (foto)

Blic pre 1 sat
„Šesnaest srca je prestalo da kuca. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku“: Dirljiva poruka studenata…

„Šesnaest srca je prestalo da kuca. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku“: Dirljiva poruka studenata nakon komemorativnog skupa

Danas pre 3 sata
Niko nije iznad

Niko nije iznad

Danas pre 4 sati