"Prošla je godina od dana koji je zauvek promenio Srbiju": Vučić na parastosu u Hramu svetog Save: "Neka nas tuga porodica ujedini, a ne razdvaja" (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Hramu Svetog Save pomenu nastradalima u Novom Sadu.

- Prošla je godina od dana koji je zauvek promenio Srbiju. Šesnaest života je ugašeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo sveću moleći se u tišini i verujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvek u našim srcima. Kao predsednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama - napisao je Vučić na svom Instagram profilu nakon što je patrijarh Porfirije održao