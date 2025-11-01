UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Počeo glavni program – Dijana Hrka najavila štrajk glađu kod Ćacilenda (FOTO/VIDEO)

Danas pre 38 minuta  |  Danas Online, agencije
UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu: Počeo glavni program – Dijana Hrka najavila štrajk glađu…

Studenti u blokadi danas u Novom Sadu organizuju komemorativni skup za 16 žrtava nastradalih tačno pre godinu dana kada je pala nadstrešnica na zgradi Železničke stanice u ovom gradu.

Jedna osoba je preživela, ali sa teškim povredama. U Srbiji je danas proglašen dan žalosti, a poglavar Srpske pravolavne crkve patrijarh Porfirije je u Hramu svetog Save, na Vračaru u Beogradu, služio godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći. Studenti i građani odali su počest žrtvama. Održan je glavni deo programa u kojem su studenti ponovili zahtev za raspisivanjem izbora, a Dijana hrka, majka jedne od žrtava, najavila je štrajk glađu. Posle glavnog
