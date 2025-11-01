BLOG UŽIVO Građani stigli na Kej, studenti će iz čamaca spustiti cveće u vodu: Na transparentu ključna poruka FOTO

U Srbiji je danas Dan žalosti povodom godišnjice nezapamćene tragedije u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

U više gradova organizuju se komemorativni skupovi, dok je glavni i najveći na mestu tragedije - na novosadskoj Železničkoj stanici. U toku je program skupa koji organizuju studenti u blokadi, a sve najnovije informacije o tome pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da se danas, u Novom Sadu, od 10 časova, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom obeležavanja godišnjice od tragedije kada je usled pada