Učesnici skupa studenata u blokadi u Novom Sadu krenuli u šetnju ka Keju

NOVI SAD - Skup koji su u Novom Sadu danas organizovali studenti u blokadi povodom godišnjice stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice posle odavanja pošte i programa ispred Železničke stanice biće nastavljen na Keju žrtava racije.

Učesnici, od kojih su se mnogi razišli, oko 17.00 časova kenuli su u šetnju ka Keju, a skup protiče mirno. Okupljenima ispred Železničke stanice obratili su se studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nađa Šolaja, tužiteljka u penziji Jasmina Paunović, profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric, kao i Dijana Hrka čiji sin Stefan je stradao u padu nadstrešnice. Govornici su u više navrata istakli da žele pravdu za žrtve pada nadstrešnice, a Hrka