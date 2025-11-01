Učesnici skupa studenata u blokadi u Novom Sadu krenuli u šetnju ka Keju

RTV pre 58 minuta  |  RTV,Tanjug,RTS
Učesnici skupa studenata u blokadi u Novom Sadu krenuli u šetnju ka Keju

NOVI SAD - Skup koji su u Novom Sadu danas organizovali studenti u blokadi povodom godišnjice stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice posle odavanja pošte i programa ispred Železničke stanice biće nastavljen na Keju žrtava racije.

Učesnici, od kojih su se mnogi razišli, oko 17.00 časova kenuli su u šetnju ka Keju, a skup protiče mirno. Okupljenima ispred Železničke stanice obratili su se studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nađa Šolaja, tužiteljka u penziji Jasmina Paunović, profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric, kao i Dijana Hrka čiji sin Stefan je stradao u padu nadstrešnice. Govornici su u više navrata istakli da žele pravdu za žrtve pada nadstrešnice, a Hrka
uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Zvanična policijska procena: Na okupljanju u Novom Sadu oko 39.000 učesnika

MUP Srbije: U Novom Sadu prisutno oko 39.000 građana na neprijavljenom javnom okupljanju, nije bilo incidenata

Piše Milena Đorđijević: Svaka država počinje da propada kada zaboravi svoje mrtve. Pobuna je proizašla iz moralne obaveze da se na zločin odgovori pravdom

Godina tuge i bola: U padu nadstrešnice u Novom Sadu ugašeno je 16 života! Svako je imao nade, želje, planove i očekivanja i sve je nestalo u trenu!

"Najteže je kada vidite dete koje ne daje znakove života": Spasilac koji je učestvovao u izvlačenju ljudi posle pada nadstrešnice: "To se nikad neće izbrisati iz sećanja"

FOTO i VIDEO: Desetine hiljada građana obeležava godišnjicu pada nadstrešnice kod Železničke stanice

"Od tada više nismo isti kao ranije": Ispovest volonterke koja je izvlačila ljude iz ruševina pada nadstrešnice

