Godina posle tragedije (UŽIVO): Novi Sad obeležio Dan žalosti i održao jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji

Srbija danas obeležava Dan žalosti povodom prve godišnjice tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba.

Centralnom skupu, koji je prema oceni nemačke agencije DPA okupio masovne kolone građana i postao jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji zemlje, prethodila je 16-minutna tišina. Govornici, među kojima su bili predstavnici struke i javnosti, izneli su optužbe za sistemsku korupciju i propuste koji su doveli do nesreće. Obeležavanje, koje je imalo regionalnu i globalnu podršku, završeno je mirnim razilaženjem kolone građana koja je sa Bulevara cara Lazara