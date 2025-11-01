Godina posle tragedije (UŽIVO): Novi Sad obeležio Dan žalosti i održao jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji

Serbian News Media pre 1 sat
Godina posle tragedije (UŽIVO): Novi Sad obeležio Dan žalosti i održao jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji

Srbija danas obeležava Dan žalosti povodom prve godišnjice tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba.

Centralnom skupu, koji je prema oceni nemačke agencije DPA okupio masovne kolone građana i postao jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji zemlje, prethodila je 16-minutna tišina. Govornici, među kojima su bili predstavnici struke i javnosti, izneli su optužbe za sistemsku korupciju i propuste koji su doveli do nesreće. Obeležavanje, koje je imalo regionalnu i globalnu podršku, završeno je mirnim razilaženjem kolone građana koja je sa Bulevara cara Lazara
AFP: Više od 100 hiljada ljudi odalo počast žrtvama nesreće u Novom Sadu

Beta pre 11 minuta
Godišnjica tragedije u Novom Sadu: I Kragujevčani odali poštu nastradalima

InfoKG pre 10 minuta
Novosadski novinar odbacio procenu MUP-a o broju okupljenih: Više ljudi se našlo na ulicama danas, nego što je grad imao…

Nova pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Završen najveći skup u istoriji Novog Sada: Reke građana preplavile ulice, studenti poslali važnu poruku

Nova pre 15 minuta
Studenti i građani Niša odali poštu žrtvama tragedije u padu nadstrešnice

Euronews pre 5 minuta
Novosadski novinar odbacuje procenu MUP-a: Na ulicama Novog Sada bilo je najmanje 80 hiljada ljudi

Novi magazin pre 15 minuta
Studenti u otvorenom pismu dijaspori: Otišli ste zbog istih zidova - korupcije, nepravde, nebrige, vaš glas je deo našeg otpora…

N1 Info pre 39 minuta
Niko nije iznad

Danas pre 15 minuta
Koliko često treba menjati jastuk? Stručnjaci kažu mnogo češće nego što mislimo

Danas pre 1 sat
Pušteno 16 lampiona sa Dunava za 16 žrtava pada nadstrešnice (VIDEO)

Danas pre 56 minuta
Profesorka Jelena Kleut: Vučićevim izvinjenjima ne treba verovati

Danas pre 1 sat
MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

Danas pre 2 sata