Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Serbian News Media pre 4 sati
Novi Sad (UŽIVO): Srbija obeležava Dan žalosti, protesti i sećanje na 16 žrtava

Srbija danas obeležava Dan žalosti povodom godišnjice tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 osoba.

Centralni komemorativni skup je u toku, a ispred Železničke stanice upravo je završeno obeležavanje tačnog trenutka nesreće 16-minutnom tišinom. Ranije danas, na skup su pristigle masovne kolone građana iz 16 delova Novog Sada i pešaci iz cele Srbije. Uz to, obeležavanju se pridružio i Beograd, gde su građani Konjarnika blokirali raskrsnicu, a Misija UN je izrazila solidarnost. Događaj je obeležen visokim tenzijama zbog incidenata (polupani autobusi u Čačku), dok
