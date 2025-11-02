Amerika vraća Bagram: Talibani optužuju Pakistan da otvara put povratku SAD u Avganistan

Portparol talibana Zabihulah Mudžahid optužio je pakistansku vojsku da podstiče nestabilnost da bi omogućila povratak Sjedinjenih Američkih Država u vazduhoplovnu bazu Bagram u Avganistanu, i da su akcije Islamabada usmerene na stvaranje haosa.

Mudžahid je rekao da pakistanski vazdušni napadi na Kabul, neuspeh mirovnih pregovora i ponovljene pretnje pokazuju da Islamabad "traži krizu kako bi SAD lako mogle da se vrate", prenosi portal Afintl. Prema njegovim rečima, dok SAD "žele da povrate Bagram", Pakistan istovremeno bombarduje avganistansku teritoriju, krši avganistanski suverenitet i potkopava mirovne napore. Dodao je da se pod takvim uslovima ne može verovati prekidu vatre, jer "jedna strana nema