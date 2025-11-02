Izboden mladić (19) na Novom Beogradu

Mladić starosti 19 godina uboden je nožem sinoć u 20.47 časova u Ulici Milentija Popovića ispred broja 30 na Novom Beogradu, rečeno je jutros u Hitnoj pomoći.

Izbodenog mladića Hitna pomoć prevezla je u Kliničko-bolnički centar u Zemunu. Hitna pomoć pozvana je i zbog saobraćajne nezgode na Pupinovom mostu. Jedna žena zadobila je lakše povrede i takođe je prevezena u KBC Zemun. Prema rečima doktorke Milene Popović, Pupinov most je često mesto gde Hitna pomoć interveniše zbog saobraćajnih nesreće, te je apelovala na sugrađane da budu oprezniji pogotovo na prelazima i isključenjima s mosta. Savetovala je sugrađane da