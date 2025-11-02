"Menjaju funkcije mozga": Španska policija uhapsila 22 osobe zbog ilegalne prodaje psihotropnih lekova

Blic pre 1 sat
Španska policija uhapsila je 22 osobe zbog ilegalne prodaje lekova preko interneta uz pomoć lažnih lekarsih recepata, prenose danas španski mediji.

Kako je saopštila Civilna garda, operacija nazvana Grekofar započela je nakon što je u jednoj firmi za dostavu pošiljki u gradu Benavente zaplenjena velika količina psihotropnih lekova, hemijskih supstanci koje utiču na centralni nervni sistem i menjaju funkcije mozga. Pripadnici policije utvrdili su da su ovi lekovi prodavani onlajn putem privatnih elektronskih recepata koje je izdao isti lekar, prenela je Rtve. On je navodno prepisivao lek koji se često koristi u
