Ovako Kristina Spalević izgleda nakon pet operacija: Podelila sliku iz bolničke sobe: "Lakše se diše"

Bivša rijaliti učesnica, Kristina Spalević, podelila je fotografiju iz bolničke sobe nakon estetske operacije.

Kristina je uradila niz intervencija kako bi poboljšala izgled, a sada je pokazala kako izgleda 48 sati nakon operacije. - 48 sati posle operacije. Lakše se diše - napisala je ona. Inače, Kristina je otkrila šta je sve radila na sebi. - Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože,