Potpredsednik Amerike sa perikom: Džej Di Vens u memu za Noć veštica otvara vrata i obraća se deci: "Zapamtite, ne zaboravite da..." (video)

Blic pre 9 sati
Potpredsednik Amerike sa perikom: Džej Di Vens u memu za Noć veštica otvara vrata i obraća se deci: "Zapamtite, ne zaboravite…

Američki potpredsednik Džej Di Vens objavio je viralni mem "Debeli Džej Di" sa kovrdžavom kosom, kojim je pratiocima na društvenim mrežama čestitao Noć veštica, a decu je podsetio da ne zaborave da zahvale za slatkiše koje dobiju kada idu od vrata do vrata, prenosi danas magazin People.

Vens je iskoristio praznik koji Amerikanci obeležavaju poslednjeg dana oktobra, i da maskiran u kostim, pomene svoj mem "reci hvala" iz razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kada je on u februaru 2025. godine posetio Belu kuću, navodi People. Na snimku Vens, kao "debeli Džej Di" otvara vrata i kaže "srećna Noć veštica, deco. I zapamtite, recite hvala vam", nakon čega u snimku počinje da se čuje muzika iz serije "Zona sumraka". Vens je
