"Rekli su mi da sam slagao! Angažovao sam švedskog advokata" Pevač besan nakon deportacije i zabrane ulaska u zemlje Šengena: "Nisu hteli da kontaktiraju mog čoveka"

Folker Semir Cerić Koke deportovan je iz Švedske, gde je trebalo da nastupi u gradu Geteburg, a sad se oglasio i poručio da je angažovao tamošnjeg advokata.

- Zaustavili su me i pitali gde idem. Ispričao sam sve, ništa nisam imao da krijem. Rekli su mi da sačekam, i čekao sam tri - četiri sata. Pitali su imam li ugovor, rekao sam da imam, kao i ime organizatora i firmu. Htio sam im pokazati u telefonu, ali su rekli da ne smem dirati telefon. Rekao sam im da mogu odmah nazvati čoveka, ali nisu hteli da ga kontaktiraju. Na kraju su smatrali da ulazim bez dozvole i da sam slagao - rekao je Koke. Pevač navodi da je zbog