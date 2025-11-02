"Ubijanje hrišćana mora da stane": Oglasio se Hegset nakon Trampove izjave: "Pentagon se sprema na akcije protiv Nigerije"
Blic pre 47 minuta
Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa.
- Da gospodine. Ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji - i bilo gde - mora odmah da prestane. Ministarstvo rata se sprema za akciju. Ili će nigerijska vlada zaštititi hrišćane, ili ćemo ubiti islamske teroriste koji čine ove užasne zločine - napisao je Hegset na platformi X. On je priložio i Trampovu prethodnu objavu o spremnosti da preduzme akciju protiv afričke zemlje. Tramp je u subotu nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi Sjedinjene