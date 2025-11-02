"Ubijanje hrišćana mora da stane": Oglasio se Hegset nakon Trampove izjave: "Pentagon se sprema na akcije protiv Nigerije"

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa.

- Da gospodine. Ubijanje nevinih hrišćana u Nigeriji - i bilo gde - mora odmah da prestane. Ministarstvo rata se sprema za akciju. Ili će nigerijska vlada zaštititi hrišćane, ili ćemo ubiti islamske teroriste koji čine ove užasne zločine - napisao je Hegset na platformi X. On je priložio i Trampovu prethodnu objavu o spremnosti da preduzme akciju protiv afričke zemlje. Tramp je u subotu nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi Sjedinjene
