Uživo "Najveće svetske zvezde biće promoteri Ekspa, nisu tražili ništa": Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona (foto)…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta. Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik.

Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine. U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije. - Mogu li naši kineski prijatelji zajedno sa našim ljudima ovo da završe 28. februara, 2027. godine, upitao je Vučić. - Mi smo se kandidovali za 2028. da dobijemo finale lige Evrope. Protiv nas su Torino, Bukurešt, Lion, dodaju nam i Ankaru za 2029. I Ankara je kandidat